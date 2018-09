l'Udinese s'illude, Meitè salva il Torino

di Redazione Sport

Non ha vincitori né vinti la sfida della domenica pomeriggio al Friuli tra Udinese e Torino. Al vantaggio dei padroni di casa, avanti nel primo tempo con un gol di De Paul che sale a quota tre reti da inizio stagione, risponde il Torino in avvio di ripresa con con un gran gol di Meitè al secondo centro in campionato. È quanto basta alle due compagini per fare un passetto in avanti in classifica. Il Torino muove palla. L'Udinese si affida alle ripartenze e bada al sodo. È così che si sblocca il primo tempo della sfida tra bianconeri friulani e granata di Torino, con i primi in vantaggio intorno alla mezz'ora grazie a un contropiede di marca tutta argentina. Pussetto dalla destra serve un assist al centro per De Paul che si coordina dal limite e scarica sul primo palo dove Sirigu, complice una leggera deviazione di N'Koulou, non arriva. Prima poco o nulla. Se non il gol annullato al Torino al 13' per posizione di offside, segnalata dopo il colpo di testa di Berenguer su cross di Iago Falque, costretto poco dopo a lasciare il campo a Zaza per infortunio.



Il Torino rimette in pari la gara al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, dopo un batti e ribatti in area, Meitè raccoglie palla da Soriano al limite, sulla lunetta, si gira nello stretto, si coordina e spedisce all'incrocio dei pali. Il Torino prende il sopravvento, almeno sul fronte del gioco. L'Udinese abbassa il baricentro, ma regge l'urto in difesa senza correre neppure troppi rischi e continua a fare affidamento sulle ripartenze per alleggerire di tanto in tanto la pressione. Pochi anche i pericoli corsi dalla retroguardia granata. Le punte, Lasagna da una parte - ancora a secco da inizio stagione - e Belotti dall'altra, restano sempre un pò troppo sole. Nessuna delle due squadre rinuncia però a giocare fino all'ultimo secondo, provando a raccogliere l'intera posta in palio. Ma il risultato non cambia più. L'Udinese mantiene l'imbattibilità tra le mura amiche. E le due formazioni rimangono perfettamente appaiate, sia in classifica che nella conta dei gol, sia quelli fatti che quelli subiti, con un 4-4 perfettamente speculare.

