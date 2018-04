Udinese, tifosi fuori dallo stadio in attesa della squadra

di Redazione Sport

Un gruppetto di tifosi dell'Udinese si è radunato ai cancelli del passo carraio da cui escono i giocatori, in attesa della squadra, dopo l'undicesima sconfitta consecutiva. Non vincete, non uscite? è stato il coro intonato durante l'intervallo della partita da parte degli ultras, prima dei fischi finali che hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi. Alcuni tifosi hanno tentato di introdursi all'interno degli spogliatoi anche dal carraio riservato alle televisioni ma sono stati prontamente allontanati e sono già stati identificati. La situazione è sotto il controllo delle forze dell'ordine. Non ci sono problemi di ordine pubblico.

