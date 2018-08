Uefa, Ceferin: «No alla Var in Champions dai quarti, non mi convince»

di Redazione Sport

«Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire». Così Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, chiude a un'introduzione a breve nella Champions della tecnologia video a supporto degli arbitri. «L'ho detto al designatore Rosetti: sappiamo che un giorno dovremo usarla - le parole di Ceferin in un'intervista al giornale sloveno Ekipa - ma bisogna capire: chi decide quando usarla? Cosa vedono gli arbitri e cosa no?».



Dopo le proteste dela fase finale dell'ultima Champions, da Real-Juve a Roma-Liverpool, passando per Bayern-Real, nei giorni scorsi diversi media internazionali avevano ipotizzato l'introduzione della Var a partire dai quarti, con un'apertura dell'Uefa. «Ma non so da dove derivi, noi non abbiamo parlato», la secca smentita di Ceferin, da sempre molto cauto sui tempi di introduzione dell'ausilio video. «Io non sono ancora convinto della Var: chi decide quando usarlo, l'arbitro o l'assistente? Il pubblico non capisce. L'ho detto a Rosetti, quando saremo pronti dovremo scegliere la tecnlogoai, gli arbitri. Perchè noi giochiamo in tutta Europa, non è un solo campionato. E abbiamo bisogno di un regolamento». Ceferin ha anche parlato delle decisioni del Financial Fair Play sul Psg («sono in arrivo con un pò di ritardo, ma non è vero che il Real le aspetta per Neymar...») e di Oblak: «Non abbiamo mai avuto, come Slovenia, un giocatore di questo calibro. Almeno cinque presidenti di club mi hanno detto che avrebbero voluto acquistarlo, e che è il portiere più forte del mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA