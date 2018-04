Un Villalba di rigore fa suo il derby. Guidonia, torna l'incubo play-out

di Enrico Zarelli

Il Villalba si aggiudica il derby di ritorno con il Guidonia. Finisce 2-1 allo stadio Ocres al termine di una partita non bella ma importante per tutte e due le squadre. Da una parte il Villalba, desideroso di mantenere la vetta e di aumentare il distacco dal Pro Roma; dall’altra il Guidonia, alla ricerca di punti preziosi per non ripiombare nella zona play-out. Alla fine sono gli uomini di Mauro Ferranti a prendersi tutta la posta in gioco. La squadra di Roberto Alberghini si dimostra avversario ostico per il Villalba: squadra tecnica, ben chiusa e con buone individualità. Il Villalba risponde con i suoi uomini migliori. Come Iannotti, 38 primavere ma con la voglia di correre ed inventare di uno juniores. E poi Petrangeli, tornato bomber implacabile, alla seconda doppietta in due giornate, dopo sette giornate di digiuno. Dopo due minuti di gara Petroccia conclude dal limite dell’area con la palla che termina fuori di un soffio. Al 14’ Petrangeli penetra in area e calcia, ma Maiellaro è bravo ad opporsi. Tre minuti dopo il Guidonia risponde con Toncelli, che si invola verso la porta, per poi calciare in modo sbilenco con Di Stefano in uscita. Al 32' il Villalba passa in vantaggio su calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano di Narcisi. Sul dischetto va Petrangeli che trasforma per l’1-0. Al 43' il Villalba si rende pericoloso con una sciabolata di Prioteasa dalla destra, con la palla che termina di poco oltre il palo. Poco dopo il Guidonia ci prova con Toncelli, che ruba il tempo di testa a Casuccio, ma il pallone va oltre la traversa controllato da Di Stefano. La ripresa si apre con un’azione personale di Prioteasa che fa tutto bene, entra e finta, salvo poi calciare un destro alto e fuori traiettoria. Al 10’ il Guidonia trova il pareggio, grazie ad un diagonale di Massi, su servizio di Lori, che non lascia scampo a Di Stefano. L’equilibrio dure fino al minuto 17, quando Maiellaro è costretto ad intervenire su Petrangeli, stendendolo in area. Il numero 9 del Villalba non sbaglia il colpo e firma il 2-1. Il resto è cambi e schermaglie, sempre nei canoni della correttezza e di un nobile confronto agonistico che rende onore a tutte e due le formazioni ed alle rispettive società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA