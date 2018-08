Una bocca di fuoco per l’Indomita Cristofari: «Rivoglio la Promozione»

di Tiziano Pompili

Valanghe di gol tra Promozione ed Eccellenza, ma Flavio Cristofari (35 anni il prossimo dicembre) non ha ancora voglia di fermarsi. E riparte, per la seconda volta in carriera, dalla Prima categoria: sarà la “bocca di fuoco” dell’Indomita Pomezia, realtà molto ambiziosa che in estate ha fatto la fusione con il Selva dei Pini e giocherà le gare interne di campionato a Torvajanica.



«Era la miglior soluzione per me – dice Cristofari – Avevo anche ricevuto offerte da categorie superiori, ma erano troppo scomode dal punto di vista logistico per conciliarle coi miei impegni di lavoro (l’attaccante ha uno studio di fisioterapia a Pomezia). Quando ho parlato con l’Indomita, sono subito stato colpito dai programmi della società e dai nomi dei possibili acquisti: ho voglia di tornare in Promozione con questo club».



L’attaccante, che ha trascinato il Lavinio Campoverde in Eccellenza nella stagione appena messa alle spalle, ha già giocato qualche anno fa in Prima categoria. «Fu con la maglia dell’Airone Ardea e non andò male: realizzai 32 reti in 30 partite. Se posso ripetermi a quei livelli? Ci proverò, in ogni caso mi arrabbierei molto se chiudessi sotto ai 20 gol…». D’altronde Cristofari ha dimostrato di poter essere ancora incisivo pure nelle massime categorie regionali. «Mi sento bene e finché il fisico mi sorreggerà, continuerò a giocare. Da lunedì partiamo con la preparazione e sono sicuramente carico per questa nuova avventura».

