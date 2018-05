Una voce dalla Turchia, Besiktas su Karsdorp.Ma la Roma smentisce

Una voce dalla Turchia, Besiktas su Karsdorp. In prestito. L'olandese in giallorosso ha giocato solo 82 minuti ma c'è chi lo dà già partente. Il Besiktas è piombato su Rick Karsdorp, così scrive il portale turco Fotospor, i dirigenti dei bianconeri sono arrivati nella capitale non per trattare la possibile cessione di Talisca, ma per provare a strappare il terzino olandese ai giallorossi. Costato 14 milioni + bonus solo un anno fa, Karsdorp dovrebbe trasferirsi in Turchia in prestito. La cessione potrebbe essere ufficiale intorno ai primi di giugno. La Roma smentisce tutto.

