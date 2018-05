Under 17, gol di Gyabuaa e Vergani, l'Italia vola ai quarti

La piccola Italia cresce e vola ai quarti di finale dell'Europeo di Under 17. Dopo la vittoria contro la Svizzera e la sconfitta con l'Inghilterra arriva il decisivo 2-0 su Israele. Risultato che le consente di chiudere il girone al primo posto, per la miglior differenza reti nei confronti di Inghilterra (qualificata come seconda) e Svizzera (che esce nonostante l'1-0 ai padroni di casa). La squadra di Carmine Nunziata è stata vicina all'eliminazione, vuisto il successo degli svizzeri sugli inglesi. I gol di Manu Gyabuaa ed Edoardo Vergani hanno fatto tirare agli azzurrini un sospiro di sollievo. Nei quarti, domenica, l'Italia affronterà la Svezia, che ha chiuso al secondo posto il Gruppo B alle spalle della Norvegia.



ITALIA (4-3-1-2) : Russo; Barazzetta, Armini [C], Gozzi Iweru, Brogni; Gyabuaa, Leone, Ricci S.; Cortinovis (41′ Greco J.); Vergani, Riccardi (C) (70′ Colombo L.). A disp.: Gelmi, Mattioli, Ponsi, Vaghi, Rovella, Semeraro. All.: Nunziata.



ISRAELE (4-2-3-1) : Keouf; Biton, Lugassy (C), Laufer, Mordechay; Niddam, Gadir; Davida (67′ Ovadia), Meir (58′ Shahar), Abada; Ram (41′ Jauabra). A disp.: Baranes (GK), Hakim, Tesker, Einbrom, Drori, Assayag.

All.: Brumer.



