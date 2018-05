Under 21, Di Biagio: «Portogallo forte, ma noi non siamo male»

di Redazione Sport

L'Italia Under 21 continua il cammino che porta all'Europeo 2019, dove sarà padrona di casa, e ritrova sulla panchina Gigi Di Biagio per le ultime due amichevoli della stagione contro Portogallo e Francia. Domani gli azzurrini affronteranno la squadra lusitana a Estoril e il selezionatore, reduce dall'esperienza con la Nazionale maggiore, riparte dal gruppo che il tecnico aveva consegnato ad Alberico Evani per le due gare di marzo, arricchito dall'inserimento di cinque giocatori alla prima chiamata come Luperto, Plizzari, Brignola, Scamacca e Capone. «Ho ritrovato la stessa armonia - ha detto Di Biagio nella conferenza stampa della vigilia - lo stesso entusiasmo, la stessa voglia dei ragazzi di giocare due belle partite. E si tratta di squadre di un certo livello, che abbiamo voluto proprio perché è un modo per crescere, per valutare il gruppo nell'insieme e nelle sue individualità». Per studiare le ultime mosse, Di Biagio avrà a disposizione una seduta di allenamento e rifinitura anche domattina. «Il Portogallo lo conosciamo bene, ha nel palleggio la sua arma di forza. Mi aspetto una bella gara - ha affermato il tecnico -, una partita di calcio dove da una parte ci sarà un grandissimo possesso palla e da parte nostra la ricerca di colpire nelle zone che abbiamo studiato». «Anche noi - ha sottolineato Di Biagio - non siamo niente male nonostante molte defezioni, sarà anche un modo per provare nuovi ragazzi e capire chi di loro potrà far parte di questa nazionale nel prossimo futuro». Dopo la partita ad Estoril, gli azzurrini sabato si trasferiranno in Francia, a Besancon, dove martedì si svolgerà l'amichevole con i Bleus.

