Under 21, tra i convocati novità Plizzari, Luperto e Brignola. C'è anche il romanista Capradossi

di Redazione Sport

Gigi Di Biagio, dopo la parentesi con l'Italia dei grandi, torna in possesso dell'Under 21. Sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà contro Portogallo (venerdì 25 maggio) e Francia (martedì 29 maggio). Prima chiamata per il portiere della Ternana Alessandro Plizzari, per il difensore dell'Empoli Sebastiano Luperto e per l'attaccante del Benevento Enrico Brignola. Sulla panchina degli azzurrini torna il tecnico Luigi Di Biagio, dopo aver ricoperto il ruolo di ct della Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra.



Questi i suoi convocati: Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipò (Novara); Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Filippo Romagna (Cagliari), Elio Capradossi (Roma), Sebastiano Luperto (Empoli), Kevin Bonifazi (Torino), Raoul Petretta (Basilea), Federico Dimarco (Sion), Giuseppe Pezzella (Udinese); Centrocampisti: Manuel Locatelli (Milan), Alessandro Murgia (Lazio), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Luca Valzania (Pescara), Nicolò Barella (Cagliari), Matteo Pessina (Spezia); Attaccanti: Daniele Verde (Verona), Riccardo Orsolini (Bologna), Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Pinamonti (Inter), Vittorio Parigini (Benevento), Enrico Brignola (Benevento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA