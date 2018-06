di Ugo Baldi

La stagione dell’Unipomezia si è conclusa con la conquista della Coppa Italia regionale, la semifinale nazionale (persa ai rigori contro il Trani) e il quarto posto nel girone A. «E’ stata una stagione positiva», fa notare con orgoglio il presidente Valter Valle. «E' vero, c'è mancato il sigillo finale, ma a volte è la sfortuna o fortuna che determina certi obiettivi». Il progetto della prossima stagione, per l'Unipomezia è quello di tentare ancora una volta il salto di categoria. «Non ho presentato neanche la domanda di ripescaggio», ribadisce Valle. «Punto al tris in Coppa Italia e a conquistare la promozione in serie D sul campo».

Con quale tecnico? «Ci stiamo lavorando è questione di giorni», annuncia il numero uno rossoblù. Per ora sono stati riconfermati una decina di giocatori: Andrea Casciotti, Roberto Delgado, Manuele Morelli, Emiliano Ilari, Leonardo Casavecchia, Alessandro Spaziani, Andrea Porzi, Harmin Ramscki, Federico Valle, Cristian Ciaramelletti, Tomas Bartolino e Alessandro Franceschi. Dalla lista non c’è Tozzi, a cui stanno facendo la corte società di Eccellenza e serie D.

«L’intelaiatura della squadra è rimasta la stessa perché si tratta di giocatori di buona caratura, di garanzia e ragazzi di grande professionalità», spiega Valle. Il calciomercato pometinoè in pieno sviluppo: «Arriveranno altri giocatori di livello, se ne sta occupando il diesse Maurizio Proietti. Non possiamo svelare il nomi per motivi di opportunità, ma è chiaro che sono nomi importanti». Uno tra questi è sicuramente Marco Sfanò, difensore del Trastevere. L’inizio della preparazione è stato fissato per il 19 luglio al campo Maniscalco di piazza Aldo Moro a Pomezia.





