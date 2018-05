di Ugo Baldi

C’è aria di grandi novità in casa dell’Unipomezia, pronto a ripartire dopo la delusione della semifinale di Coppa Italia persa ai calci di rigore.”La serie D vogliamo conquistarcela sul campo. Per questo ci riproveremo con più forza la prossima stagione”, ha annunciato il presidente, Valter Valle, più carico che mai a portare avanti il suo progetto. “Stiamo già lavorando per allestire un gruppo di lavoro all’altezza e qualche contatto, anche sul piano tecnico già c’è stato”, sottolinea ancora Valle.



Contatti che hanno preso avvio per la conduzione tecnica, che con ogni probabilità sarà affidata a Raffaele Scudieri, artefice della prepotente ascesa dell’SFF Atletico che quest’anno rischia di essere al capolinea per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici della società. “Raffaele è un amico, lo conosco e apprezzo molto il suo lavoro. Al momento, peró, è impegnato nei playoff con l’Atletico e a quelli sta pensando”.



Anche sul piano tecnico, La rosa subirà un profondo rinnovamento, visto che Tozzi andrà in Lega Pro e altri calciatori non saranno confermati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA