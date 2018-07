di Mauro Topini

Potrebbe parlare molto argentino, o addirittura sudamericano (con forti connotazioni di lingua spagnola), l'Unipomezia edizione 2018-2019. Il mercato del club plurivincitore della Coppa Italia regionale (unico ad averla alzata due volte, e per di più di seguito) si sta infatti indirizzando verso i calciatori sudamericano, attaccanti che dovrebbero (e potrebbero) integrarsi con Roberto Delgado, che è spagnolo ma perfettamente compatibile con i sudamericani.

Se la trattativa per tesserare Sergio Alvarez Castellano, giocatore venezuelano del '91, reduce da un campionato con la maglia del Siracusa, non è ancora tramontata, stanno prendendo corpo anche le trattative per il tesseramento di due attaccanti argentini. Si tratta di Jonathan Spinola, anche lui calciatore di 27 anni, che viene dalla Torres (è comunque svincolato, nato a La Plata, che in patria ha giocato con l'Urquiza e il Qjuilmes.

E' un trequartista, invece Hernan Pablo Garin, molto più esperto (ha quasi 35 anni) e quindi con un curriculum calcistico molto più improtante, che parte dall'Hurricane e dal Concordia (club argentini) e arriva fino al Baveno, squadra dell'omonima cittadina della provincia di Verbano. Garnin, in Italia ha comunque giocato anche con il Savona, il Gorzano e la Lavagnese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA