di Mauro Topini

Si muove, a piccoli passi, l'Unipomezia del presidente Valle. Che dopo aver affidato la panchina a Enrico Baiocco, sta vagliando i calciatori da inserire in rosa dopo l'addio di alcuni pezzi della vecchia rosa (Tozzi e Ceccarelli su tutti). Davanti al tavolo di VAlle sfilano tanti calciatori, alcuni dei quali "alzano la posta" in presenza di una società, l'Uni, che si dovrebbe presentare al via con i galloni di favorita del girone (quale?) di Eccellenza. Per ora, Valle ha ottenuto il sì di Emanuele Cerri, un classe 2000 che ha vestito la maglia del Racing Fondi nel campionato Berretti della scorsa stagione. Ma l'idea più suggestiva che si sta materializzando all'Unipomezia è quella della firma dell'attaccante di passaporto argentino (ma di origini venezuelane) Sergio Alberto Alvarez Castellano, classe 1991.

Portato in Italia dalla dirigenza del Lanusei due stagioni fa, Alvarez dopo un campionato di serie D in Sardegna è sceso in Sicilia, per vestire la maglia dell'Acireale. In precedenza, ha giocato in Spagna con Olot, Farnernes e Trujillanos, mentre in Venezuela è stato al Flacon. Nella sua esperienza, c'è anche una stagione in Paraguay con l'Indipendiente. Valle e il procuratore di Alvarez stanno definendo il possibile accordo.

