Unipomezia, una panchina per tre: Paris, Grossi e forse... Baiocco

di Paolo Baldi

Per la panchina dell'Unipomezia la corsa è a tre. Il presidente Valle è pronto a sciogliere il nodo del tecnico della prossima stagione in Eccellenza. In serata è prevista una riunione tra il numero uno del calcio pometino con i più stretti collaboratori per prendere una decisione defintiva. La rosa dei papabili è composta da Fabrizio Paris (ex Rieti) con cui si incontrerà nelle prossime ore, Alessandro Grossi ex Cassino e Isola Liri già contattato; in corsa c'è anche il "sempre presente nella lista" Enrico Baiocco che nella scorsa stagione è stato fermo ai box, ma con cui per ora non ci sono stati contatti.

