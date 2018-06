Unipomezia, Baiocco nuovo tecnico CPC 2005, si riparte da Caputo

di Ugo Baldi

Come anticipato dal Messaggero, Enrico Baiocco è il nuovo allenatore dell'Unipomezia. La scelta del presidente Valter Valle è arrivata al termine di una serie di incontri con tre tecnici. «E' la scelta migliore che potevamo fare - ha detto Valle - ora inizieremo a costruire la nuova rosa. Come ho sempre detto voglio conquistare la promozione in serie D sul campo». Il tecnico di Roviano, ha allenato Pisoniano, Lupa Frascati, Colleferro e Città di Ciampino e Serpentara con l'attuale diesse della società pometina Proietti.

Ufficializzato anche l’allenatoremdella Compagnia Portuale, che ha scelto di ripartire da Paolo Caputo e dal ds Sandro Fabietti.« C’è indubbiamente voglia di riscatto e si spera di tornare protagonisti dalla prossima stagione», il comunicato della societè tirrenica

