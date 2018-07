Unipomezia, la preparazione al via. Baiocco con tante facce... straniere

Ha preso il via la preparazione dell'Unipomezia con tanti misteri intorno alla rosa messa a disposizione di Chicco Baiocco. Consegna del silenzio per tanti (non per tutti...) in casa rossoblù. Il presidente Valle vuole tenere nascosti i nuovi acquisiti, ma sono certe le firme dei tre stranieri (Sergio Alvarez, Spinola e Garin) che portano a cinque il numero dei calciatori non italiani in squadra (ci sono anche Delgado e Ramceski).



A giorni dovrebbero essere regolarizzate anche i tesseramenti di tre under, due dei quali provienti da fuori regione. Si tratta di Davide Cotta, torinese che arriva dal Calcio Settimo e di Giovanni Diana, che arriva invece dall'altro capo d'Italia, ovvero dalla Puglia, avendo vestito la maglia della Fidelis Andria: entrambi sono classe 2000, la stessa di Salvatore Combi, che invece viene dalla vicina Latina.

