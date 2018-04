Unipomezia, la semifinale d'andata ​contro il Vigor Trani si gioca in Puglia

Archiviati i quarti di finale con le gare di ritorno giocate ieri, si è svolto questo pomeriggio a Roma, presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti, il sorteggio per individuare le squadre che giocheranno in casa l’andata delle semifinali della Coppa Italia Dilettanti, in programma mercoledì prossimo.

In presenza del Presidente LND Cosimo Sibilia e del Segretario Generale Massimo Ciaccolini, l’urna ha stabilito che Massa Martana e Vigor Trani disputeranno i primi 90’ tra le mura amiche, mentre St.Georgen e Unipomezia proveranno a sfruttare il fattore campo nel ritorno del 18 aprile.



SEMIFINALI COPPA ITALIA DILETTANTI

Andata – 11 aprile, ore 15

Massa Martana- St.Georgen (Campo Comunale di Massa Martana (PG)

Vigor Trani- Unipomezia (Campo Comunale di Trani (BT)



Ritorno – 18 aprile, ore 15

St.Georgen- Massa Martana (campo “Centro Scolastico” di Brunico (BZ)

Unipomezia -Vigor Trani (Campo Comunale di Pomezia (RM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA