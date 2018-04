Unipomezia, a Trani per sognare. Proietti: «Rispetto, ma niente timori»

di Paolo Baldi

L’Unipomezia ha scelto come Bisceglie come quartier generale in attesa di giocare la gara d’andata domani contro il Trani per la semifinale di Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza.

Il tecnico Claudio Solimina ha provato anche quella che dovrebbe essere la formazione iniziale sul campo della cittadina pugliese e fatto ripassare gli schemi ai suoi giocatori in vista di questo match.

In casa rossoblù la concentrazione è alta.« Il Trani è una squadra forte e ben attrezzata - ha fatto notare il diesse Maurizio Proietti – ci aspetta una gara intensa e tirata.Sappiamo i rischi a cui andiamo incontro, ma da parte nostra c’è tutta la volontà di giocarsela fino in fondo. Per il Trani rispetto, ma nussun timore reverenziale».

A dirigere l’incontro, (calcio d’inizio alle 15), sarà Giuseppe Mucera di Palermo.

Il match di ritorno al Comunale di Pomezia si giocherà mercoledì 18 aprile sempre alle 15.

L’Unipomezia deve rinunciare a due squalificati; Delgado e De Santis.

La finalissima di Coppa Italia è in programma a Firenze il 25 aprile.



