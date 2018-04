Università romane, Link Campus batte Luiss 1-0 e si conferma campione

Un colpo di testa al 23' del primo tempo del difensore Giorgio Pane permette alla Link Campus University, per il secondo anno consecutivo, di vincere il campionato di calcio delle università romane, giunto alla tredicesima edizione. Battuti in finale gli storici rivali della Luiss. Partita nervosa e tirata per i primi venti minuti, con poche occasioni da gol. Poi, l'episodio che sblocca l'incontro: sugli sviluppi da calcio d'angolo, Pane salta più in alto di tutti e la mette dentro. Passati in vantaggio, gli uomini guidati da Filippo Lupi contengono la reazione della Luiss che non si concretizza neppure nella ripresa. Da thriller gli ultimi minuti: la Link resta in nove per le espulsioni di Luca Gagliardi e Luca Lambertini ma, nonostante questo, riesce a portare di nuovo a casa il trofeo.

