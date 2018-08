Urbetevere, emozione Murrazzani: «Devo meritarmi questa chance»

di Tiziano Pompili

L’Urbetevere va di corsa. La squadra capitolina è stata catapultata nel campionato di Promozione pochi giorni fa (ripescata da quarta classificata dell’ultimo torneo di Prima categoria) e sta cercando di recuperare il tempo perduto in precedenza. «Avevamo allestito una formazione che potesse vincere il campionato di Prima categoria – sottolinea l’allenatore Felice Murrazzani – Ma la società ha sempre creduto in questa possibilità, non a caso aveva presentato domanda di ripescaggio. Valuteremo i correttivi da apportare soprattutto sulla tematica dei giovani, visto che l’impiego degli under è estremamente diverso tra Prima e Promozione». Confermati l’ex Albalonga Montepaone e l’ex Fonte Meravigliosa Virli, la società romana ha praticamente definito l’accordo con Vittorio Salustri (ex Santa Marinella e Play Eur).



«Questa è una squadra praticamente a costo zero – dice Murrazzani – La società ci ha chiesto una tranquilla salvezza in questo primo anno di Promozione». L’allenatore, che ha giocato per anni anche in Eccellenza con la maglia del Maccarese (assieme a Ranaldi, attuale tecnico del Pian due Torri) e ha avuto un’importante parentesi nel mondo del calcio a 5 soprattutto all’Acquedotto, sarà al debutto da allenatore nella cadetteria regionale. «Sono stato nello staff di Centioni e Sancricca nel Cecchina che disputò l’Eccellenza e recentemente ho allenato due anni in Prima con la Nuova Aureliana. Sono molto carico per questa avventura dopo che nella passata stagione ero rimasto al palo: devo dimostrare di meritarmi questa categoria».



L’inizio dell’avventura dell’Urbetevere sembra promettere bene. «Dovevamo cominciare la preparazione molto più tardi, ma la società ci ha messo tutto quanto necessario a disposizione per partire il 31 luglio. I ragazzi, poi, hanno mostrato grandissima applicazione e disponibilità e questo mi fa ben sperare». Dopo una prima sgambata con la Juniores nazionale dell’Sff Atletico, la squadra tornerà in campo domenica per il probante test col Palocco, poi il 19 l’incrocio col De Rossi e il 26 il match con il Pian due Torri.

