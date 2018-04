Venezia e Bari salgono appaiate, a 3 punti dalla promozione. Tedino rischia l'esonero

di ​Vanni Zagnoli

Brutto segnale, quando un presidente si prende 24 ore per riflettere. Maurizio Zamparini mette in discussione Bruno Tedino e domani potrebbe esonerarlo, per le ultime 4 gare. Non è bastato avergli affiancato il tattico Adriano Bacconi, già volto della Domenica Sportiva, perchè il Venezia ha chiuso la partita con il Palermo in metà primo tempo, soffrendo solo per una parte del secondo. All’11’ Falzerano serve al centro per Suciu, sinistro da fuori e primo gol stagionale, imprendibile per Pomini. Cinque minuti e bis, Marsura per il destro di Stulac, sempre da lontano, poi Litteri coglie il palo su errore di Accardi. Nella ripresa la parata spettacolare di Audero su La Gumina, chiude l’ex Andelkovic al 19’, su cross da destra di Stulac e uscita sbagliata del portiere. Nel recupero il palo di Trajkovski per i siciliani, fermi a una vittoria in 5 gare e per questo Zamparini potrebbe cambiare tecnico. Sono vulnerabili in difesa e leziosi in attacco.



Per il Venezia c’erano 5700 spettatori, ad assaporare il terzo successo in sequenza, che lo porta per il momento a tre punti dalla serie A diretta. Come il Bari, ma rischia di essere tardi per entrambe.



I pugliesi battono l’Entella per 1-0, concedendo peraltro le migliori occasioni del primo tempo, a Benedetti e a La Mantia. Segna il difensore sloveno Balkovec con un sinistro da 30 metri, imparabile. La reazione della squadra di Chiavari è tiepida, del resto nel girone di ritorno ha il peggior attacco. Al 7’ della ripresa il palo di Basha, capitano del Bari. Iacobucci si supera sul colpo di testa e poi sul destro di Floro Flores, a un quarto d’ora dalla fine.



Fabio Grosso veniva da 7 pareggi in 10 gare, nelle quali ha perso contatto dalla piazza d’onore.



Domani può essere il giorno della promozione dell’Empoli, a passo superiore rispetto al successo conquistato da Sarri.



Il programma. Alle 15 (Sky) Cesena-Frosinone, Empoli-Novara, Pro Vercelli-Parma, Cittadella-Foggia, Spezia-Cremonese, Carpi-Avellino,



Salernitana-Brescia, Ascoli-Perugia, Ternana-Pescara.



Classifica. Empoli 76, Parma e Palermo 63; Frosinone 62, Venezia e Bari 60, Perugia 57, Cittadella 55; Foggia 51, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 46, Salernitana 44, Cremonese 43, Pescara 42, Novara, Avellino ed Entella 40; Cesena e Ascoli 39, Ternana 37, Pro Vercelli 34.





