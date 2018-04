Verso Juventus-Napoli, Dybala e Mertens rischiano

di Alberto Mauro

Nella settimana di Juve-Napoli aspettiamoci di tutto. Frenate bianconere a Crotone (con rovesci di Simy), lampi azzurri contro l’Udinese con impennate in classifica da -9 a -4, e nessuna certezza. Nemmeno per due simboli come Dybala e Mertens; entrambi domenica sera rischiano la panchina per scelta tecnica. Un’ipotesi folle fino a qualche settimana fa che ha preso corpo partita dopo partita e al momento pare la più probabile. EROI DECADENTI La legge del calcio impone agli allenatori di fare delle scelte, quelle di Allegri...

