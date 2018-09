Vicovaro, la carica di mister Lillo: «Palestrina avversario stimolante»

di Tiziano Pompili

Un brutto esordio e ora all’orizzonte il “peggiore” avversario possibile. Ma il Vicovaro di mister Gianluca Lillo vuole presentarsi al meglio ai suoi tifosi e il match di domani col Palestrina è sicuramente elettrizzante. «Forse abbiamo caricato troppo la nostra prima partita col Sant’Angelo Romano, fatto sta che ne è uscita una prestazione molto brutta – dice mister Gianluca Lillo – Per fortuna il calendario ci regala l’avversario probabilmente più stimolante da affrontare: giochiamo sul nostro campo e cercheremo di mettere in difficoltà il Palestrina».



Il tecnico del Vicovaro parla della squadra prenestina. «Hanno allestito una rosa per vincere, nell’anno del centenario. Ma si gioca sempre undici contro undici e nella mia carriera non mi sono mai sentito una vittima sacrificale. Siamo convinti che ci sarà una splendida cornice di pubblico, come sempre propone Vicovaro: vogliamo fare un grande regalo ai nostri tifosi». Lillo è sicuro che il Vicovaro presenterà il suo volto migliore. «La squadra non ripeterà la prestazione di domenica scorsa, ne sono sicuro» dice l’allenatore che in settimana ha accolto un altro grande regalo da parte della società.



«Il club è riuscito ad accordarsi con Simone Petrucci, ex capitano ed esterno del Villalba. Un giocatore estremamente importante per questa categoria: sta bene, è convocabile». Per molti addetti ai lavori il girone B di Promozione è destinato a vivere inevitabilmente il duello Palestrina-Tivoli… «Questo non è un girone chiuso dove si gioca dal terzo posto in giù – replica Lillo - Il campionato si deciderà più in là e noi vogliamo provare a dare fastidio a tutti».

