Vicovaro, il tecnico Lillo si presenta: «Saremo ancora protagonisti»

di Tiziano Pompili

Sarà uno dei volti nuovi (a livello tecnico) del prossimo campionato di Promozione. Gianluca Lillo si appresta a vivere la sua prima avventura su una panchina di prima squadra, esattamente a Vicovaro. «Ho fatto alcune importanti esperienze di settore giovanile tra Lazio, Frosinone, Urbetevere, Guidonia e Villalba togliendomi delle belle soddisfazioni. Ora è arrivata questa opportunità e non vedo l’ora di cominciare: non ho paura».



L’impatto col presidente Maugliani è stato convincente. «Ne ho avuto un’impressione molto positiva. E’ una persona del posto e tiene molto a questo club, seguendolo con grande passione: la sintonia è stata immediata». Il Vicovaro non farà grandi rivoluzioni per ciò che concerne l’organico.



«La base è sicuramente importante e non a caso questo gruppo è riuscito ad ottenere un quarto posto nel girone di campionato e la semifinale di Coppa – dice Lillo – I cambiamenti estremi, tra l’altro, non portano mai a cose positive. L’obiettivo, comunque, sarà quello di cercare di fare ancora meglio ed essere protagonisti». Il suo Vicovaro lo immagina già «in grado di esprimere una precisa idea di calcio e con tanta voglia di provare a stare ai vertici». L’era di Lillo può avere inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA