di Nicola Gentile

Parte domani l'avventura della Vigor Acquapendente nel campionato di Promozione. In attesa di capire quali potranno essere le avversarie (probabile un girone senza romane...) la squadra gialloblù riparte dal... passato. Ovvero da quel gruppo di calciatori che bene hanno fatto ad Acquapendente, quando il club era in Eccellenza, ovvero due stagioni orsono. I nuovi dirigenti (Galli, Natalini e Alberelli) insieme al ds Olimpieri puntano dunque sul sicuro, avendo riportato agli ordini del tecnico Fatone (anche lui è un ritorno...) calciatori come Leonardo Nuccioni, Giuliano Avola, Daniele Viviani e Manuel Saleppico che si erano spostati in Umbria (all'Orivetana). Ha firmato, in questi giorni, anche l'argentino Isla Cacciavillani, che era volato in Patria dopo un brutto infortunio la scorsa stagione, e che ora rivestirà il gialloblù della Vigor, dopo averlo già fatto due anni fa (c'è anche il Montespaccato nei suoi trascorsi). Nel rosa che da domani inizierà a lavorare, c'è anche l'ex Brescia Adama Diouf, di cui si dice un gran bene. Primo impegno ufficiale, l'amichevole con la Sinalunghese del 4 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA