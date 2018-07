di Mauro Topini

L'esperienza di più di vent'anni di calcio per i giovani della Vigor Perconti. E' questa l'idea che sta maturando in queste ore intorno al nome di Tiziano Carnevali, esperto centrocampista-difensore che ha appena lasciato il Città di Ciampino, club nel quale ha giocato nelle ultime tre stagioni, tra Eccellenza e serie D. Carnevali, che aveva salutato il City sul proprio profilo facebook, è vicino a trovare un accordo per continuare a giocare in Eccellenza con la maglia della Vigor Perconti, che ha rilevato il titolo sportivo del Monte Grotte Celoni.

