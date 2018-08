di Mauro Topini

Sarà ad Ausonia, nel profondo frusinate, l'esordio dopo 15 anni di assenza, della Vigor Perconti in Eccellenza. sul campo dell'Insieme, una delle squadre che molti indicano come tra le favorite, la squadra di Francesco Bellinati (sbarcata in Eccellenza grazie al titolo del Monte Grotte Celoni), avrà subito un duro banco di prova per capire quale sarà la stagione che attenderà i rossoblù del presidente Perconti.



Così, per alzare l'età medai della squadra (che sarà guidata dal sempreverde Tiziano Carnevali, ex Roma e Avellino) sono arrivati al Vigor Sporting Center altri tre calciatori già "pratici" della categoria. Si tratta di Simone Dovidio, attaccante di classe '92 che ha giocato nella Boreale e, prima, nel Tor Sapienza e nel Fonte Nuova. Arriva dal Monte Grotte Celoni, invece, il centrocampista Giordano Michettoni (classe '98). Alessio La Rovere, anche lui volto nuovo della Vigor (già in campo nelle amichevoli pre-campionato) è un classe '98, provieniente dalla Cavese 1919. A completare l'ultima "infornata" anche Pietro Rante, un classe '95 che torna alla Vigor dopo l'esperienza al Castel Giubileo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA