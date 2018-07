di Mauro Topini

Tris di big in arrivo per la Vigor Perconti di Francesco Bellinati, che si appresta a giocare di nuovo in Eccellenza a distanza di sedici anni dall'unica stagione che ha visto il club rossoblù prendere parte al principale campionato regionale. I tre nomi sono quelli di Francesco Ippoliti, centrocampista offensivo del 1997, che è stato appena lasciato libero dal City, società che ha rinunciato all'Eccellenza. Per Ippoliti, si tratta di un ritorno alle origini, dato che proprio dalla Vigor Perconti aveva iniziato la sua carriera, che si è poi snodata anche con le maglie di Lupa Roma, Eretum Monterotondo e Colleferro.

Due, invece, gli attaccanti: Gregorio Pagni, ex attaccante di Atletico Vescovio e Boreale nelle ultime due stagioni. In precedenza, il centravanti di 24 anni ha giocato anche in Umbria con il Bastia e il Perugia e in Emilia Romagna con il Bologna. Scuola Lazio, Pagni ha giocato in serie D con il Trastevere. A fare coppia con Pagni ci sarà Alessio Saltalamacchia, un classe 99 anche lui passato per la Lupa Roma, ma tesserato per l'Ostia Mare nella scorsa stagione.

