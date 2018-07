di Tiziano Pompili

Lo scorso 22 febbraio ha compiuto 40 anni. E ha lasciato il Città di Ciampino solo perché la squadra dei presidenti Cececotto e Fortuna ha deciso di non riscriversi al campionato di Eccellenza. Tiziano Carnevali, però, ha immediatamente trovato una nuova soluzione che ne farà l’uomo-guida della giovane Vigor Perconti, club che ha rilevato il titolo del Monte Grotte Celoni e giocherà a distanza di tanti anni nel massimo campionato regionale.



«Tutti sanno che se il Città di Ciampino avesse proseguito il suo percorso di prima squadra, non ci sarebbero stati dubbi sulla mia permanenza perché alla mia età avevo trovato l’ambiente giusto. Poi, grazie al suggerimento del mio ex direttore Giordano Moroncelli, la Vigor Perconti ha pensato al sottoscritto e devo dire che il primo impatto è stato subito positivo. C’è voglia di fare una buona stagione pensando innanzitutto alla salvezza: so bene quale sarà il mio ruolo in un gruppo che può contare su tanti giovani bravi, come è tradizione alla Vigor Perconti». Ovviamente servirà qualche elemento di esperienza: come anticipato dal Messaggero sono arrivati il centrocampista Francesco Ippoliti (anche lui ex Città di Ciampino) e gli attaccanti Gregorio Pagni e Alessio Saltalamacchia. Inoltre la Vigor ha strappato alla concorrenza un interessante difensore classe 1999 dell’Accademia, vale a dire La Posta, e potrà contare sui ritorni di Igliozzi e Rante.



«Se arriverà qualche altro ex compagno di Ciampino? Sicuramente non Citro, un grande amico con cui ho giocato nelle ultime sei stagioni e che si è accasato al Team Nuova Florida: un giocatore sprecato per la categoria» rimarca Carnevali che al Superga ha stretto un forte rapporto di amicizia con il difensore Stefano Martinelli. «Anche lui è un giocatore che in Eccellenza c’entra poco. Stefano è molto istintivo e ha comunicato di voler interrompere la sua carriera per motivi di lavoro e familiari, ma gli ho parlato della possibilità di venire alla Vigor dove troverebbe un ambiente sereno e l’opportunità di allenarsi nel tardo pomeriggio. Mi farebbe piacere se si convincesse».

