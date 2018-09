Viktoria Plzen, il dg Sadek: «Girone Champions duro, Roma forte ed ambiziosa»

di Redazione Sport

«Girone Champions? È un gruppo molto duro. Il Real, probabilmente, adesso è il miglior club del mondo, visto che ha vinto le ultime tre Champions. La Roma è una squadra forte con grandi ambizioni ed anche il Cska Mosca è un avversario difficile. Ci piacerebbe qualificarci alla prossima fase di una competizione europea, sarebbe bello giocare in Europa anche in primavera, dunque sarà questo il nostro obiettivo nel girone». Lo ha detto Adolf Sadek, Direttore Generale del Viktoria Plzen, a Teleradiostereo, parlando del girone di Champions League e delle imminenti sfide contro la Roma. «La Roma è una squadra forte con grandi ambizioni. I giallorossi si sono ben stabilizzati ed hanno giocato in Champions per molti anni. La Roma è una squadra esperta che ha tanti ottimi giovani calciatori. Sappiamo che saranno due partite molto dure. Non è passato molto tempo da quando ci abbiamo giocato contro, quindi so bene di cosa sto parlando...I punti deboli di Roma e Cska? Questa è una domanda per il nostro staff tecnico che andrà ad analizzare gli avversari». «Schick? Patrick è un giovane ragazzo talentuoso con un grande potenziale. Conosco gli allenatori italiani e conosco lui, si sta abituando a giocare in Italia e penso che diventerà un ottimo giocatore. Se abbiamo chiesto consigli a Nedved su come battere la Roma? Con Pavel mi sono scambiato qualche messaggio il giorno dei sorteggi di Champions, ma non gli ho chiesto suggerimenti su come poter sconfiggere la Roma: questo sarà compito del nostro staff tecnico!», ha concluso il dg del Viktoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA