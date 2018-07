Villalba, doppio colpo dall'Audace: in arrivo Tassoni e il portiere Nasti

di Mauro Topini

Il Villalba pronto a piazzare un doppio colpo per assestare ancora il suo mercato. Due gli acquisiti che il club biancorossoblu perfezionerà nelle prossime ore, per mettere a disposizione del tecnico un portiere e un difensore già "svezzati" per l'Eccellenza. Si tratta di due ex calciatori dell'Audace: il portiere Federico Nasti, classe 93 che dopo aver iniziato la stagione con i Coclhoneros ha chiuso il campionato di Eccellenza nella Valle del Tevere; e del difensore (centrale ma anche esterno all'occorrenza) Carlo Tassoni, classe 94, che ha vestito anche la maglia dell'Ancona nella sua pur breve carriera calcistica. A Villalba, potrebbe anche arrivare un altro difensore, ma più giovane. Trattative sono in corso per tesserare Valerio Tranquilli, che ha vestuto la maglia della Pro Calcio Tor Sapienza.

