Villalba in Eccellenza dopo 15 anni. Scrocca e D'Autilia: «Faticoso e bello»

di Enrico Zarelli

Una gioia incontenibile, liberatoria. E’ quella esplosa al triplice fischio, dopo cinque minuti di recupero da infarto, con tanto di vittoria salvata sulla linea. Il Villalba è tornato in Eccellenza, ma a modo suo. Già perché il club in realtà non è mai retrocesso dalla massima categoria regionale. Semplicemente nel 2003 aveva deciso di concentrarsi su un progetto totalmente giovanile, e per questo non si era iscritto al campionato. Poi i piani e le storie sono mutati ed è partita la rifondazione, da lontano. E di lì a poco si sono incrociati i destini degli attuali co-presidenti, Pietro Scrocca e Mauro D’Autilia. «Provo una grande contentezza per aver centrato questo obiettivo», ha dichiarato Scrocca, al timone della società già con il padre Renato, con il quale ha vissuto i fasti dell’Eccellenza oltre ad una storica promozione in Serie D. «E' stato faticoso ma bellissimo allo stesso tempo. Vorrei dedicare questo successo a tutte le persone che ci sono state vicine e che sono state da stimolo alla squadra nei momenti di difficoltà. Un pensiero speciale va a Flavio Perrone, che ha dovuto sospendere l’attività per un problema cardiaco. Spero possa risolvere i suoi problemi e tornare a vestire i nostri colori».



In testa al girone 32 giornate su 34 disputate, miglior attacco e miglior difesa, senza dimenticare la palma di capocannoniere conquistata da Pietro Petrangeli: nonostante i numeri siano tutti dalla parte del Villalba la paura di veder sfumare l’obiettivo all’ultimo giro di lancette è stata tanta. “La tensione era alle stelle - ha ammesso D’Autilia - tutti avevamo lo spauracchio dell’anno passato, con un gol preso all’ultimo minuto ed un rigore sbagliato. Poi è arrivata la grande liberazione. La vittoria è il giusto premio per un lavoro che viene da lontano. Ringrazio il tecnico che si è messo a disposizione della società e della squadra, prendendola a corsa già iniziata. E grazie alle nostre famiglie che ci supportano ogni giorno in questa follia chiamata calcio”.

