Villalba, tre squilli al Poggio Fidoni. L'OM resta a più 1 dal Pro Roma

di Enrico Zarelli

Il Villalba non fallisce il primo set. La squadra di mister Ferranti, per continuare a cullare il sogno del salto di categoria, hanno un solo risultato a disposizione: tre punti. In casa del Poggio Fidoni la capolista non sbaglia, imponendosi con un vantaggio ed una prestazione degna della prima della classe. Finisce 3-0 per il Villalba, che va a segno con Petrangeli, Loreti e Petrucci. Un successo fondamentale per mantenere l’esiguo vantaggio di 1 punto sul Pro Roma, che rischia di inciampare sul Guidonia per poi vincere 5-4 con due reti in extremis. Il Villalba gioca bene con un Poggio Fidoni, a dispetto del passivo subito, sempre vivo durante il match. Il Villalba appare però carico, diverso dalla squadra confusa che pure aveva strappato con i denti la vittoria casalinga con la Luiss. La partita del Pro Roma inizia dopo 10 minuti. A fine gara le antenne della squadra sono tutte indirizzare sul finale del Fiorentini di Montecelio. “La squadra è carica” - fanno sapere dal club dei presidenti Scrocca e D’Autilia. Dopo due occasioni mancate, contro il Poggio Fidoni, il Villalba passa in vantaggio con Petrangeli, che ribadisce in rete la palla respinta dal portiere su conclusione di Loreti. Il raddoppio parte da una giocata di Prioteasa, che si libera di due giocatori: il pallone lo raccoglie Iannotti che serve l’assist per il piatto destro vincente di Loreti. All’80’, Petrucci chiude ogni discorso, spedendo in rete la palla ribattuta dal portiere e Silvestrini. Anche questo un segnale di grinta, in attesa degli ultimi novanta minuti della stagione. Domenica allo stadio Ocres arriva la Vigor Perconti. Una partita che conta come una finale. I romani, in lotta per il miglior piazzamento nei play-off, saranno un ultimo e delicato ostacolo per gli uomini di mister Ferranti.

