Vis Artena, altro pari in amichevole. Col Sora non basta Persichini: 1-1

Non riesce a ottenere la prima vittoria estiva la Vis Artena. Nel match di Valmontone contro il Sora, la squadra di mister Francesco Punzi (che ha perso 2-1 col Flaminia e pareggiato 1-1 con la Turris) non è andata oltre l'1-1. Le reti sono arrivate nel corso del secondo tempo con Persichini che ha portato in vantaggio gli artenesi attorno al quarto d'ora, mentre a una decina di minuti dal termine è stato Cirelli su calcio piazzato a fissare il punteggio finale sull'1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA