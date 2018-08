di Tiziano Pompili

Una settimana dopo il rinvio di domenica scorsa, è tempo di debutto per la Vis Artena nella Coppa Italia di serie D. La formazione di mister Francesco Punzi è attesa ad Anzio per il turno preliminare della competizione e c’è indubbiamente curiosità attorno al gruppo lepino. «Ci dobbiamo calare con la massima umiltà in questa categoria – spiega l’allenatore della Vis Artena – Ci piacerebbe andare avanti non solo per l’importanza della Coppa, ma per il fatto di avere la possibilità di giocare altre partite ufficiali da qui al giorno dell’inizio del campionato (slittato di due settimane al 16 settembre). La squadra ha lavorato con intensità in queste settimane e ora bisogna tenere alta la concentrazione».



Sull’Anzio il tecnico ha un giudizio abbastanza prudente: «Credo sia una squadra in costruzione, abbiamo provato a studiarlo in un paio di amichevoli, ma li conosco poco. Tra di loro c’è Artistico, un giocatore che ho allenato ed è capace di inventarsi la giocata in qualsiasi momento, ma anche elementi di esperienza come Rizzaro. Come noi, avranno voglia di cominciare bene questa stagione».



Punzi parla anche dell’ultimo arrivato (per ora), vale a dire Pagliaroli strappato proprio ai tirrenici che lo avevano anche annunciato ufficialmente. «Lavora da poco con noi, vedremo come sta fisicamente anche nella rifinitura di oggi in cui scioglierò le riserve per la formazione». Di mercato, non vuol sentirne parlare. «Ho sempre allenato i giocatori che la società mi mette a disposizione. Sono convinto che la società sia sempre attenta a tutte le occasioni, in particolare sui giovani. C’è grande fiducia nel direttore Angelucci e in tutto lo staff che sa come muoversi per allestire una squadra competitiva anche in questa categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA