La Vis Artena avanti in Coppa Italia. Austoni e Binaco eliminano l'Anzio

di Tiziano Pompili

Primo tempo quasi a senso unico con la Vis Artena in rete già dopo un minuto, ma Di Curzio viene pescato in offside dal direttore di gara. I ragazzi di Punzi, schierati con un 4-3-3 con il tridente Origlia-Di Curzio-Austoni, “aggrediscono” la squadra di Pisano, parsa ancora un cantiere aperto. Dopo diverse opportunità e due grosse parate di Statello, al 31’ arriva il gol artenese con Austoni che si accentra da sinistro e calcia all’angolino in maniera imprendibile. Nella ripresa Pisano prova a cambiare il volto tattico dei suoi passando al 3-5-2 con l’ingresso di De Carlo, ma il copione non cambia e la Vis Artena ha il solo difetto di non chiudere la pratica, vedendosi annullare la bellezza di cinque marcature. Si arriva fino all’89esimo quando è Binaco con un perfetto calcio di punizione a raddoppiare i conti e a regalare alla Vis Artena la qualificazione al primo turno della Coppa Italia di serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA