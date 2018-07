di Mauro Topini

Tommaso Chiti sceglie la serie D. Dopo aver detto sì alla Cavese, l'ex centrocampista dell'Audace ha deciso di virare sul salto di categoria, andando a giocare con la Vis Artena, neo-promossa in quarta serie. A Cave, il ds Marco Guidi ha capito e "liberato" il piccolo diavolo dall'impegno sulla parola preso con la dirigenza della Cavese, che ora virerà le sue attenzioni su altri obiettivi.

La Vis Artena, oltre a Chiti, sta perfezionando anche il tesseramento di Lorenzo Persichini, giovane attaccante (è un classe '99) del Frosinone. Con la maglia gialloblù, nel campionato Primavera Persichini ha realizzato otto reti n 19 presenze. In tema di giovani, la dirigenza rossoverde ha messo gli occhi anche su un 2000 del Colleferro, Cristiano Recchia. Probabile l'arrivo anche di un altro Duemila da fuori regione: si tratta du Luca Cuppini, finora tesserato per l'Olympia Agnonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA