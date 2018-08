Vis Artena, firma Loscalzo. Audace ufficializzato l’argentino Cardoso

di Mauro Topini

Giornata di portieri quella di oggi per due squadre dell’area casilina-prenestina. L’Audace (Eccellenza) ha ufficializzato il tesseramento del portiere Cardoso, argentino, il cui arrivo era stato anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero. La Vis Artena (serie D) che domani non debutterà in Coppa IOtalia per il rinvio delle gare in segno di lutto per lan tragedia di Genova, ha invece ottenuto la firma del portiere Mirko Loscalzo, classe 2000, che proviene dall’Ostuni Calcio.

