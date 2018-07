Vis Artena, in arrivo anche D'Aprile centrocampista della Nuova Florida

di Ugo Baldi

Continuano ad arrivare i rinforzi in casa della Vis Artena, che tra qualche giorno sarà di nuovo in campo per la preparazione al suo primo campionato di serie D (che sarà giocato a Colleferro in attesa di sistemare il campo di Artena). Il club sta è perfezionando l'ingaggio di Federico D'Aprile, centrocampista centrale e, all'occorrenza anche esterno di destra, un class '99 che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Team Nuova Florida, ma che è di scuola Romulea.

