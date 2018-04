Vis Artena, la forza di Tamburlani: «Sono sceso in campo per mamma»

di Tiziano Pompili

Ladispoli-Vis Artena doveva essere una partita particolare solo per aspetti calcistici. La tragedia che ha colpito il difensore centrale classe 1997 Tommaso Tamburlani, che ha perso la mamma Silvia a tre giorni dal match, l’ha indubbiamente riempita anche di altri significati. E per l’ex giocatore di Città di Ciampino e Albalonga rimarrà una partita indelebile, come le cicatrici causate dalle “ferite al cuore” che si porterà dietro a vita. «Quando ho deciso di giocare? Il giorno della scomparsa di mia mamma ero già di questo avviso, poi venerdì mi sono allenato con la squadra anche per staccare e ho confermato al direttore sportivo Andrea Angelucci che volevo essere in campo perché mia mamma avrebbe voluto così. D’altronde lei mi ha seguito fin dai primi passi nel mondo del calcio, uno sport che è molto più di “ventidue persone che inseguono un pallone”».



In un momento di grandissimo dolore, Tamburlani ha trovato un profondo e incondizionato conforto. «Ho visto i miei compagni di squadra starmi vicino a qualsiasi ora e venire a casa mia dai posti più lontani. Ho sentito fortissima la vicinanza della società e in primis del presidente Matrigiani che si è messo a totale disposizione. Sono rimasto molto colpito anche dall’accoglienza del Ladispoli, sia dei giocatori che dei dirigenti: sono stati squisiti. Nei primi minuti ero abbastanza frastornato, poi dopo il gol subito (dopo pochi minuti) probabilmente sono entrato in partita. Avevo chiesto ai miei compagni di non perdere la partita e loro mi hanno accontentato lottando fino all’ultimo e trovando con Rossi, il mio compagno di reparto in questa stagione, la rete di un fondamentale 2-2».



La squadra gli ha voluto consegnare domenica anche la fascia di capitano. «Ero contrario, ma loro lo hanno preteso: era un modo per ringraziarmi di essere con loro in quel momento» dice Tamburlani che, assieme alla Vis Artena, già domani sarà di nuovo in campo per giocare un delicato match sul campo del Monte Grotte Celoni. «Mancano tre partite e siamo ancora avanti: vediamo vicino il traguardo, ma sappiamo che ci sarà da sudare tantissimo perché avremo tre battaglie da affrontare a cominciare da domani».

