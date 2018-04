Vis Artena con la morte nel cuore. «Ladispoli? Vedremo se giocare»

di Tiziano Pompili

Una terribile tragedia ha colpito Tommaso Tamburlani, difensore della Vis Artena che giovedì pomeriggio ha perso la mamma. Un lutto improvviso che ha sconvolto il gruppo di mister Francesco Punzi come si è subito intuito nel messaggio comparso sulla pagina Facebook ufficiale del club che ha anche fatto riferimento al prossimo decisivo impegno che attende la squadra artenese sul campo del Ladispoli per un fantastico big match di giornata. Il club, «considerando la dolorosa circostanza, avrà a cuore esclusivamente la tranquillità di Tommaso e, in vista della partita di domenica, si comporterà nell'interesse del ragazzo e dei suoi compagni riservandosi di prendere qualsiasi decisione ritenga più opportuna per la loro serenità».



Un concetto chiarito dal direttore sportivo Andrea Angelucci. «La Vis Artena si è messa immediatamente in contatto sia col Ladispoli, che si è messa a disposizione per qualsiasi tipo di decisione, sia coi vertici federali per chiarire la situazione: il Comitato ha spiegato le proprie ragioni, sostenendo che la partita si deve giocare. Noi comprendiamo le loro esigenze, ma questo non è un lutto, è una tragedia. Valuteremo cosa fare nelle prossime ore: oggi pomeriggio è in programma una seduta di allenamento e domani ci sarebbe la rifinitura. La vicenda ha sconvolto profondamente Tommaso, ma anche i suoi compagni che ieri sera sono stati vicino a lui: saranno loro a decidere cosa fare. Siamo pronti a prenderci le eventuali conseguenze sportive delle nostre decisioni».



Ancora più diretto il pensiero di mister Punzi. «Il comitato può comportarsi come meglio crede, ma in casa nostra le decisioni le prendiamo noi. In momenti come questi il calcio non è una problematica che passa in secondo piano, ma è una problematica che non esiste proprio. Siamo vicini a Tommaso in questo terribile momento».

