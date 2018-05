Vis Artena, la promozione in serie D è realtà: Binaco segna il gol-storico

di Mauro Topini

Basta un punto alla Vis Artena per festeggiare la sua prima, storica promozione in serie D. Il punto è arrivato dalla sfida di Casal del Marmo, campo di gioco dell'Astrea che aveva bisogno della vittoria per sperare di accedere agli spareggi nazionali. I romani erano riusciti anche ad andare in vantaggio, ma Binaco (uno dei più continui della squadra rossoverde) ha rimesso le cose al posto giusto, spedendo la squadra del presidente Matrigiani in quarta serie, lassù dove non era mai arrivata.

