di Mauro Topini

Viene dalla Nuova Florida (non quella americana) il nuovio rinforzo della Vis Artena di Francesco Punzi. Si tratta di Daniele Calcagni, classe '98, che sta definendo il suo trasferimento in maglia rossoverde. Centrocampista, Calcagni ha già conosciuto la serie D con la maglia del Trastevere. Cresciuto nel Pescara, il centrale di metyà campo ha vestito anche la maglia dell'Under 19 del Frosinone.

Sul proprio profilo social, intanto, la Vis Artena ha comunicato che il raduno è fissato per lunedì prossimo, 23 luglio, e che le prime amichevoli sono già state programmate contro la Flaminia (il 29 luglio alle ore 17,30 a Civita Castellana), contro la Turris (il 4 agosto alle ore 17,30 sul campo di Piglio), contro il Sora (il 9 agosto) e la Vis Subiaco (il 12 agosto alle ore 17,30 sul campo di Subiaco).

