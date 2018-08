di Andrea Gionti

Colpaccio della Vis Fondi (serie A2 di calcio a 5), che ha ingaggiato Riana Nainggolan, sorella gemella di Radja, centrocampista dell’Inter ed ex Roma. Ruolo centrale e numero di maglia numero 55, è un rinforzo di spessore che arriva alla corte del tecnico Emilio Cibelli, riconfermato per il quinto anno consecutivo (quarto nel massimo campionato nazionale) sulla panchina rossoblu. «Mi sono allenata già l’anno scorso con loro trovandomi bene con il gruppo e con il mister Cibelli. Obiettivi? Voglio arrivare almeno nelle prime 3 e darò il massimo per questa maglia», sottolinea Riana, 30enne nativa di Anversa, che iniziò la carriera nel Kontich, divisione femminile belga sbarcando poi in Italia nel 2014 alla Res Roma, prima di trasferirsi alle cagliaritane del Sinnai, poi di nuovo alle capitoline e nel 2015 convocata anche dalla Nazionale belga per la Cyprus Cup. «Un acquisto di spessore che ci potrà far fare il salto di qualità – afferma Emilio Cibelli - Quest’anno non ci nascondiamo di certo, puntiamo a vincere il campionato».

Riana si aggiunge agli arrivi del pivot Brenda Moroni (quattro anni alla Lazio con 105 gol vincendo lo scudetto nel 2008) e dell’universale Pamela Guercio, cresciuta nella Virtus Roma, ex TSC&Preci, Lazio C5 Femminile (scudetto e Coppa Italia nel 2013/14 e la Supercoppa Italiana nel 2014/15) e Bellator Ferentum. Inoltre sono restate Marcella Subiaco, Federica Marzi, Francesca Capodiferro, Jessica Zomparelli Giulia Popolla, la portoghese Sofia Azevedo ed è tornata dal Noci Arianna Valluzzi. L’esordio della Vis avverrà il 7 ottobre al Palazzetto dello Sport contro l’Fb5 Team Rome: il girone C è composto inoltre da Coppa Dorio Cerveteri, Futsal Frosinone, Real Praeneste, Pmb Futsal Femminile, Virtus Ciampino, Balduina, Città di Valmontone e le siciliane Ragusa e Vittoria Calcetto.

