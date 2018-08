di Andrea Gionti

Altro ritorno in casa della Vis Sezze. Si tratta del centrocampista Auron Berisha, classe 1999, originario dell’Albania e uscito dalla cantera rossoblu. Una lunga trafila, durante la quale è arrivato a giocare anche nella rappresentativa regionale del Lazio con la successiva chiamata al Torneo delle Regioni. Nel 2016 -2017 ha esordito in prima squadra, arrivando ai play off dopo il terzo posto finale. Poi il passaggio al Racing Club Fondi di proprietà del presidente Antonio Pezone e il debutto anche in serie C. Un grave infortunio ha frenato la sua ascesa costringendolo a stare fuori più del dovuto, quindi è ritornato in prestito alla Vis Sezze e quest’anno sarà uno dei punti di forza della compagine guidata da Flavio Catanzani. Domenica 2 settembre la Vis inaugurerà il campionato di Promozione sul terreno sempre ostico della Lupa Frascati.

