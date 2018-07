di Andrea Gionti

Primi movimenti anche in casa della Vis Sezze. Dopo il nono posto della passata stagione nel girone C di Promozione con un bottino di 47 punti (ex aequo con la Fonte Meravigliosa) la prima ufficialità è la conferma in panchina del 40enne Flavio Catanzani che era subentrato a metà gennaio al posto dell’esonerato Massimo Bindi. Catanzani, che vanta una carriera di tutto rispetto sia da giocatore (Lodigiani, Novara, Empoli, Chieti, Teramo, Sora e Monterotondo) che da allenatore (diversi successi nei campionati dilettantistici come la vittoria del torneo di Promozione con il Nettuno e il passaggio in serie D con l’Anzio), ha i primi due regali dal mercato. Si tratta dell’attaccante classe ‘87 Massimo Bruschini, 9 gol con la maglia della Dilettanti Falasche e il portiere dell’89 Gino Paccariè, ex Nettuno e che l‘anno scorso contribuì insieme a Bruschini alla salvezza della squadra biancoverde.

