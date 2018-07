di Andrea Gionti

Dopo l’attaccante ex Arce e Pro Calcio Lenola Matteo Spila, la Vis Sezze non smette di stupire e il ds Fabrizio Di Emma, dopo aver trattenuto Alessandro Drogheo e Riccardo Battisti e fatto salire in prima squadra il 2001 e figlio d’arte Francesco Piccaro (il papà Salvatore è stato un pilastro dei lepini), ha rafforzato la difesa con il gigante cisternese Fabio Formato.



Classe 1993 per 188 centimetri di altezza e scuola Roma, con la trafila giovanile nel Frosinone e nel 2009 punto inamovibile della Primavera. Ha esordito in B nel maggio 2011 in Novara-Frosinone e l'anno successivo è stato uno dei protagonisti della Berretti di Roberto Stellone conquistando il tricolore della categoria. Poi in prestito prima all’Aprilia (C2), Ischia e Prato (C ), di recente Sangiovannese e nell’ultimo biennio ha indossato la maglia del Latina Scalo Sermoneta vincendo una Coppa Italia di Promozione e centrando anche il pass per l’Eccellenza. A Sezze farà coppia con Bucciarelli. Sulla linea nevralgica arriva Edoardo Dall'Armi (’91), un passato tra Sarzanese, Ostuni, Castelsardo, Boville, L'Aquila, Giulianova, Empolitana, Lariano, Semprevisa e Cavese 1919 e lo scorso anno a Falasche. Sono previsti altri due colpi in vista del raduno fissato mercoledì 25 luglio.



