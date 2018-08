di Andrea Gionti

Passate due settimane dall’inizio della preparazione della Vis Sezze in vista del campionato fissato il 2 settembre. Un organico molto rinnovato, ma è rimasto lo zoccolo duro con i nuovi acquisti che si sono già inseriti. «Grazie alla società, al presidente Marco Gaeta e al ds Fabrizio Di Emma che hanno messo a disposizione una rosa costruita con logica ingaggiando anche giocatori di categoria superiore. Posso affermare di avere tra le mani una squadra di una certa importanza, composta da elementi dediti alla cultura del lavoro. Quello che mi interessa maggiormente é cercare di costruire un qualcosa che entri a far parte del nostro dna di squadra e mi riferisco alla nostra propensione di gioco per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo».



Mercato chiuso? «Il gruppo é ben assortito e sono sicuro che la società sarà prontissima a cogliere qualche altra opportunità sul mercato. Mi trovo molto bene qui e lo dimostra anche la mia permanenza per questa nuova stagione. Con lo staff tecnico, soprattutto con il direttore sportivo Fabrizio Di Emma, il vice-allenatore Simone Mazzarella e il preparatore dei portieri Mirko Corsi, c′è grande affiatamento e dialogo». L’obiettivo della Vis Sezze quest’anno? «Dobbiamo centrare la salvezza il prima possibile per poter vedere fin dove possiamo spingerci. Il gruppo che ho a disposizione è giovane e questo mi rende fiero. Dal canto nostro ci dovrà essere sicuramente massimo impegno, per poter affrontare la stagione in maniera altamente competitiva. E io credo moltissimo in questo gruppo».



Tra i pezzi da novanta c’è l’attaccante di Ceccano Alessio Carlini, classe ’96. L’esordio fu con gli allievi nazionali a Pescara per due anni, l’esperienza con la Beretti a Frosinone, l’avventura in serie D a Chieti e Civitanova (due gol in dodici presenze) e poi Isola Liri e Astrea, senza dimenticare la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del Cassino. «Questa prima parte di preparazione é stata sicuramente faticosa, essendo partiti prima rispetto agli altri, ma la società ci ha messo a disposizione professionalità e strutture di un certo livello - osserva l’attaccante - So che devo impegnarmi sempre al massimo delle mie potenzialità, soprattutto per il desiderio di riscattarmi da quanto fatto durante lo scorso anno a Tor Sapienza, una stagione che non giudico positiva, e di guardare al futuro con ottimismo. La squadra è composta da elementi di valore tra i quali il portiere Micheli, l’attaccante Spila, Formato, Bucciarelli ed Antonucci. E’ una Vis Sezze che vuole ritornare su palcoscenici che maggiormente le competono».

