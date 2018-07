Vis Subiaco, che difesa: Deodati, Di Gioacchino, Proietti e Di Marco

di Mauro Topini

Quattro difensori esperti, di cui due arrivano dal Sant'Angelo Romano. La Vis Subiaco mette i tasselli per una stagione dalla quale il club sublacense si attende molto. Partita dalla conferma di bomber Flavio Trombetta, il cui sogno è arrivare in Eccellenza con la maglia della Vis, la dirigenza, con in primis il ds Luigi Trombetta, ha piazzato alcuni colpi di rilievo per creare una difesa super per la Promozione.

Sono infatti stati presi i difensori Paolo Di Gioacchino, reduce dal campionato con il Colleferro e, prima ancora, uno dei pilastri della Villalba Ocres Moca, oltre che del Ladispoli. Di Gioacchino è un classe 92 come Michele Dedolati, altro difensore che arriva dal Sant'Angelo Romano e dalle parti di Pisoniano è ricordato molto bene per i suoi trascorsi in Eccellenza. Sempre dal Sant'Angelo Romano arriva l'88 Fabrizio Di Marco, mentre accanto a Di Gioacchino, in difesa giocherà anche Gionata Proietti, centrale ex Serpentara Bellegra che ha sulle spalle numerosi campionati di Eccellenza. In arrivo anche un giovane gambiano del 2001, Omar Jallow.

© RIPRODUZIONE RISERVATA