Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria: sta migliorando

di Gianluca Lengua

Il direttore sportivo della Sampdoria, Walter Sabatini, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per alcuni attacchi respiratori. L’ex ds di Roma e Lazio ora si trova nel reparto di terapia intensiva dove è stato sottoposto a controlli sanitari per verificare le condizioni di salute che, al momento, sarebbero in via di miglioramento. Fumatore da diversi anni, Sabatini già quando era dirigente giallorosso è stato vittima di crisi respiratorie che lo hanno costretto al ricovero.

